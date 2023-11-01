لمحدودي الدخل.. شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 18

كشف مصدر بوزارة الإسكان عن طرح شقق سكنية لمحدودي الدخل «الإعلان 18» على مساحة تبدأ من 75 مترا حتى 90 مترا مربعا.

شروط الحصول على وحدة سكنية

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن» أن شروط الحصول على وحة سكنية من الإسكان الاجتماعي، تتمثل في التالي ذكره:

- أن يكون المواطن المتقدم على الوحدة سكنية مصريا طبيعيا.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد عن 50 عاما.

- أن يكون دخل المواطن المتقدم لا يزيد عن 2700 جنيه وهو أعزب.

- أن يكون دخل المواطن المتقدم لا يزيد عن 6000 جنيه في الة كونه متزوجا.

- سداد مقدم جدية الحجز.

- أن يقدم على الوحدة السكنية طبقا لمحل إقامته أو محل عمله.

أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي الإعلان 18

وأضاف المصدر أن أسعار الوحدات تختلف من وحدة لوحدة وهذا بحسب نسب التميز، متوقعا أن سعر الوحدة سيكون في حدود 360 ألف جنيه، ومقدم الحجز سيكون في حددود 22 ألف جنيه.

أماكن الطرح

ولفت المصدر إلى أن أماكن طرح شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 18، في المدن التالية:

- حدائق العاصمة.

- السادات.

- برج العرب.

- بدر.

- العبور الجديدة.

- 15 مايو.

- 6 أكتوبر الجديدة.

- بني سويف الجديدة.

- الفيوم الجديدة.

- أسيوط الجديدة.

- أخميم الجديدة.

- أسوان الجديدة.

- قنا الجديدة.