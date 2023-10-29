الإسكان بجنوب سيناء.. إنارة 15 تجمعا ومد شبكة الطرق

أنشأت محافظة جنوب سيناء نماذج للبيوت البدوية كاملة المرافق خلال الفترة الأخيرة، ضمن اهتمام قطاع الإسكان وتطوير وإنشاء التجمّعات البدوية الجديدة، التى تهدف إلى خلق مجتمعات زراعية جديدة، حيث جرى الانتهاء من إنارة 15 تجمّعاً سكنياً فى المحافظة، وجارٍ استكمال باقى التجمّعات التى يبلغ عددها 127.

وقال اللواء بدر حسنى، مدير الإسكان بجنوب سيناء، إن نماذج البيوت البدوية أنشئت بتمويل من محافظة جنوب سيناء لتوفير السكن الملائم لأهالى التجمّعات البدوية كاملة المرافق والخدمات، حيث جرى مد شبكة طرق وإنارة وتجميل وجميع الخدمات اللازمة للسكان من كهرباء وصرف صحى وربطها بشبكة الكهرباء الموحّدة لإنارتها على مدار 24 ساعة، عوضاً عن إنارتها بآلات الديزل لـ4 ساعات.

وأضاف «حسنى» لـ«الوطن» أن التيار الكهربائى جرى توصيله إلى المشروعات القومية فى تجمّعات الرينا والنهايات برأس سدر والبير والشيخ عمرو، فضلاً عن ربط المشروعات على الشبكة الموحّدة وتغذيتها بالتيار الكهربائى، لتعمل على مدى 24 ساعة، عوضاً عن عملها بآلات الديزل بتكلفة 15 مليون جنيه، إلى جانب توصيل التيار إلى تجمعات وادى مندر ووادى سبيتة ومنحر الناقة ووادى الشرفا الشرقية والغربى والعدوة الأولى والثانية بمدينة شرم الشيخ وأبوطليحات بتكلفة 30 مليون جنيه، وربط مدينة سانت كاترين وقرية وادى فيران فى أبورديس على الشبكة الموحّدة، وتوصيل التيار الكهربائى للتجمعات البدوية بين أبورديس وسانت كاترين وإنارتها بتكلفة 35 مليون جنيه.

وأشار إلى إنشاء موزّع كهرباء بمنطقة «ابنى بيتك» فى طور سيناء، لخدمة أكثر من 3 آلاف أسرة بتكلفة بلغت 15 مليون جنيه، إلى جانب توصيل التيار الكهربائى إلى الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، وهو يتكون من كابلات جهد متوسط ومنخفض بتكلفة بلغت 20 مليون جنيه، وكذلك الانتهاء من توصيل الكهرباء للمدارس والمعاهد الأزهرية الجديدة، بكابلات جهد متوسط ومنخفض وأكشاك، بتكلفة بلغت مليوناً ونصف المليون جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من إنارة 15 تجمّعاً سكنياً فى محافظة جنوب سيناء عن طريق الطاقة الشمسية، من إجمالى 127 تجمّعاً بدوياً وسكنياً.