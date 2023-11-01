مخالفات البناء في كفر الشيخ.. حملات إزالة وإجراءات قانونية ضد المتعدين

شنت مجالس المدن والوحدات المحلية حملات موسعة لإزالة مخالفات البناء في كفر الشيخ، وسط دعم كبير من الجرافات والحفارات العملاقة، لإزالة القطع الخرسانية التي تم صبها تحت الأرض، وذلك بهدف حماية الرقعة الزراعية من التعدي عليها بالبناء المخالف من قبل بعض المواطنين.

إزالة مخالفات البناء في كفر الشيخ

وتطرق اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في تصريحات صحفية سابقة، إلى مخالفات البناء في كفر الشيخ، حيث أكد إزالة جميع المباني المخالفة على الرقعة الزراعية في كفر الشيخ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحماية الأراضي الزراعية من حالات التعدي بالبناء المخالف، ووقف عمليات البناء عليها.

استمرار إزالة مخالفات البناء

وتواصل مجالس المدن والوحدات المحلية عملية إزالة مخالفات البناء في كفر الشيخ، علي مدار الساعة، حيث تم إزالة نحو 21 حالة إزالة حتى اليوم، والتي شملت مراكز الحامول، والرياض، ومركز كفر الشيخ، ودسوق، وفوة، وذلك بحسب الصفحة الرسمية لمحافظة كفر الشيخ، والتي أشارت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.