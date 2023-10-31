«بحوث سخا»: 9 مليارات جنيه حصيلة إنتاجية القطن في كفر الشيخ

كشف الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا بكفر الشيخ، أنّ حصيلة إنتاجية محصول القطن في كفر الشيخ، كبيرة للغاية، وتعد أعلى إنتاجية على مستوى محافظات مصر خلال عام 2023.

9 مليارات جنيه حصيلة إنتاجية القطن في كفر الشيخ

وأوضح الدكتور «محمد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الحصيلة الأولية لإنتاجية القطن طويل التيلة وفائق الطول في كفر الشيخ، تُقدر بنحو 9 مليارات جنيه، وذلك من خلال إجمالي الإنتاجية على مستوي المحافظة، التي تقدر بنحو 555 ألف قنطار قطن، مشيرًا إلى أنّ سعر قنطار القطن حاليًا يتراوح بين 16 و17 ألفًا، وذلك خلال المزادات العلنية التي عُقدت.

مزاد يوم السبت المقبل

وأشار أيضًا إلى أنّ المزادات العلنية المرتقبة في كفر الشيخ، سوف تكون السبت المقبل، حيث يجري تداول كميات جيدة بهذا المزاد، من أصناف قنطار القطن جيزة 94، وجيزة 96، وجيزة 85، وهي من أصناف القطن طويلة التيلة وفائقة الطول.