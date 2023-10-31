«زراعة كفر الشيخ»: حصاد 1.3 مليون طن أرز شعير حتى الآن

قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة في محافظة كفر الشيخ، إن 21 ألف فدان منزرعة بالأرز لم يتم حصادها في المحافظة، مشيرا إلى أن تلك المساحة سيتم حصادها على مدار الأسبوعين إلي المقبلين، وسط إنتاجية فائقة تصل لنحو 4 أطنان لكل فدان.

إنتاجية الأرز الشعير

وذكر وكيل وزارة الزراعة لـ«للوطن»، أن إنتاجية ما تم حصاده من الأرز الشعير في محافظة كفر الشيخ بلغ نحو مليونا و350 ألف طن، وهو رقم كبير للغاية، ويعود على المستهلكين بالنفع.

موسم حصاد محصول الأرز الشعير

وأضاف، أن موسم حصاد الأرز الشعير سيستمر حتى شهر نوفمبر المقبل، نظراً لتأخر زراعة بعض الأنواع، لافتاً إلى أن موسم حصاد هذا العام 2023 مبشر للغاية بما يكفي مخزون عامين من الأرز الشعير في بيوت المزارعين، حيث تنتج المحافظة من المحصول نحو 42% من المنزرع في محافظات مصر.