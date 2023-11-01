الصين تترأس مجلس الأمن الدولي لشهر نوفمبر خلفا للبرازيل

تتولى الصين اعتبارا من اليوم، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر نوفمبر خلفا للبرازيل، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

ويعقد ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير، جانج جون مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم، يطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس بعد أن يجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية.

ويتكون المجلس من 15 دولة لكل منها صوت واحد، منها 5 دول دائمة العضوية، ولها حق النقض «الفيتو» وهي «روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية»، و10 دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهي «البرازيل وألبانيا والإمارات العربية المتحدة، سويسرا، موزمبيق، مالطا، اليابان، الإكوادور، الغابون، وغانا».

ومجلس الأمن، هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة، التي تشمل الأمانة العامة والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى مجلس الوصاية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.