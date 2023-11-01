المفوض السامي لشئون اللاجئين يدعو مجلس الأمن لوقف دوامة الموت في غزة

دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، مجلس الأمن الدولي إلى دعم وقف لإطلاق النار من أجل إنهاء دوامة الموت في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن جراندي، الليلة، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن في نيويورك يمكن لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية أن ينهي على الأقل دوامة الموت هذه، معربا عن أمله بأن تتجاوز الدول الأعضاء الانقسامات وتمارس سلطتها، محذرًا من أن الاختيارات التي سيتخذها الأعضاء ستوسم الجميع لأجيال عدة.

الوضع الإنساني الكارثي مستمر في التدهور في قطاع غزة

وأكد المفوض السامي أن الوضع الإنساني الكارثي مستمر في التدهور في قطاع غزة بحسب الأمم المتحدة.

وقال «جراندي» بوضوح خلال مؤتمر صحفي عقد في نهاية جلسة المجلس «لا يريد الفلسطينيون مغادرة غزة، ويريدون دخول المساعدات إلى غزة، ويجب أن يكون ذلك هو الأولوية».

وفي سياق متصل، أعلن مدير مكتب نيويورك للمفوضية السامية لحقوق الإنسان كريغ مخيبر استقالته من منصبه، احتجاجا على تعامل الهيئات الأممية مع الوضع في قطاع غزة، قائلًا: «نشهد، مرة أخرى، إبادة جماعية تتكشف أمام أعيننا، ويبدو أن المنظمة التي نخدمها عاجزة عن وقفها، ما يحدث بغزة حالة إبادة جماعية».