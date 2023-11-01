الكويت تطالب مجلس الأمن بالتحرك فورا لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

أدانت وزارة الخارجية الكويتية العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا في قطاع غزة المحاصر، والذي تسبب باستشهاد عدد كبير من الضحايا المدنيين العزل، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

الكويت تدين استمرار تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي

وقالت الخارجية الكويتية في بيان نشرته وكالة الانباء «كونا»، اليوم الأربعاء، إن دولة الكويت تدين استمرار تصعيد قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص، وتجدد موقفها الداعي إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولياتهم والتحرك السريع لحماية الشعب الفلسطيني ووقف دائرة العنف.

الوقف الفوي لإطلاق النار

وجددت دولة الكويت مطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار والهدنة الإنسانية، وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة الماضي.