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«الحوار الوطني» يشيد بتجهيزات مصر لاستقبال المصابين الفلسطينيين

كتب:

يسرا البسيوني
10:33 ص | الأربعاء 01 نوفمبر 2023
معبر رفح

معبر رفح

أشاد مجلس أمناء الحوار الوطني بالتجهيزات المكثفة أمام معبر رفح البري، واصطفاف سيارات الإسعاف والفرق الطبية المُجهزة لاستقبال الجرحى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين جراء القصف الاسرائيلي الغاشم. 

سيناء جزء أصيل من مصر 

وثمن مجلس أمناء الحوار الوطني تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بأمن سيناء، وأنها جزء لا يتجزأ من مصر، وأنها أرض طاهرة ومعبر الأنبياء التي طالما مثلت لمصر عمقًا استراتيجيًا.

وأكد المجلس أهمية المشروعات التي نفذتها الدولة على أرض الفيروز، ومناهضة الإرهاب الفكري.

وشهد أمس معبر رفح حضور كبير لمجلس أمناء وأعضاء الحوار الوطني والقوى السياسية في سيناء، لدعم الخطوات التي تتخذها القيادة السياسية في سيناء.

 

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