عضو أمناء الحوار الوطني: الانحياز الغربي للاحتلال لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية

قال نجاد البرعي، المحامي الحقوقي، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن ما يحدث في قطاع غزة أسوأ جريمة حرب تحدث منذ الحرب العالمية الثانية، فكم التدمير والانتقام الجماعي في غزة عبارة عن جرائم حرب متعددة.

«البرعي»: الانحياز الغربي للاحتلال لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية

وتابع «البرعي»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «TEN»، مساء الأحد، أن رد فعل على ما حدث في عملية «طوفان الأقصى» يتجاوز فكرة رد الفعل، مشيرًا إلى أن الانحياز الغربي لدولة الاحتلال في الحرب على قطاع غزة لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية.

«البرعي»: كمية الجرائم في قطاع غزة لا يمكن تبريرها

ولفت إلى أن كمية الجرائم في قطاع غزة لا يمكن تبريرها أو السكوت عنها لأنها موثقة بالصوت والصورة، كما أن من يرتكب هذه الجريمة يتباهى بالقيام بهذا النوع من الجرائم ولفت إلى أن الحركة الحقوقية الدولية لأول مرة تصطف على قضية كبيرة دون خلاف، إذ تتحدث عن أن ما يحدث في قطاع غزة ليس رد فعل لطوفان الأقصى، ولكن عملية مخططة تهدف لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى الدول المجاورة، والاستيلاء على هذه الأراضي، معقبًا: «رد الفعل الحقوقي الدولي مذهل».