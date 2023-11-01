أكاديمية البحث العلمي تعلن فتح باب التقدم لدعم مشروعات التخرج في مصر

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فتح باب التقدم لبرنامج «مشروعي بدايتي»، لدعم مشروعات التخرج للعام الدراسي الجاري.

دعم مشروعات التخرج في مصر والشرق الأوسط

وأضاف أن الأكاديمية أكبر جهة داعمة لمشروعات التخرج في مصر والشرق الأوسط، من منطلق إيمانها بأن الشباب هم المحرك الأساسي لقاطرة التقدم، إذ تدعم طلاب السنة النهائية بالكليات العملية في جميع التخصصات بجميع الجامعات المصرية من خلال أحد أهم برامجها «مشروعي بدايتي».

واعلنت الأكاديمية وفقا لمنشور صادر عنها أنها تقدم الدعم لأفضل المشروعات في جميع التخصصات، وأن الدعم غير مقتصر فقط على كليات الهندسة والعلوم؛ ليشمل الدعم أكبر قاعدة طلابية في مصر لأفضل المشروعات المقبولة فنيا.

وشمل الدعم العديد من التخصصات كالديكور، وأفلام الكارتون والألعاب الإلكترونية، وصناعة البرمجيات، وإنترنت الأشياء، وصناعة الإلكترونيات والروبوتكس بالإضافة إلى التكنولوجيا الخضراء، والطاقة والمياه، إلي جانب اللوجستيات، والصناعات البترولية، والبرامج المساعدة لمتحدي الإعاقة، وتدوير المخلفات وتجميل المدن، والصناعات الغذائية، والصناعات الحرفية وغيرها.

دعم 3800 مشروع تخرج

صرح الدكتور عمرو فاروق، مساعد رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية أن الأكاديمية خلال الأعوام العشر السابقة قد دعمت أكثر من 3800 مشروع تخرج من خلال برنامج دعم مشروعات، بقيمة إجمالية تزيد عن 140 مليون جنيه، واستفاد من هذا الدعم أكثر من 50 ألف طالب من كل الجامعات الحكومية والخاصة.

وأوضح المهندس محمود طنطاوي، المدير التنفيذي لبرنامج مشروعات التخرج بالأكاديمية، أن كل التفاصيل ومجالات المشروعات واستمارات التقدم والتقديم للمنح سيكون مفتوحا اعتبارا من يوم 1 نوفمبر 2023 من خلال موقع الأكاديمية، علي أن يكون آخر موعد للتقدم 31 ديسمبر2023.

وأشار إلى ان المشروعات هذا العام تركز لدعم المشروعات الفردية للطلاب، والمشروعات المجمعة ، والخاصة فقط بالهيئات والجامعات في عدة مجالات وهي الأمن السيبرانى، والأفلام الوثائقية القصيرة، والروبوتات، والرسوم المتحركة، وعلوم الفضاء، والتكنولوجيا المالية، والمدن الذكية، والهيدروجين الأخضر، ومشروعات تخرج مبادرة حياة كريمة، والتكنولوجيا الحيوية.