أكاديمية البحث العلمي: إطلاق أول سيارة كهربائية مصرية محلية الصنع بعد 4 أشهر

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم، إطلاق أول سيارة كهربائية مصرية محلية الصنع خلال الأشهر الأربعة والنصف المقبلة، مؤكّدًا أنَّ ملف تصنيع السيارات من الأولويات التي تركز عليها الأكاديمية، مضيفًا: «سنعمل على إنتاج سيارة كهربائية محلية الصنع، حتى لو كانت بمواصفات بسيطة في البداية، إلا أنها خطوة مهمة نحو تطوير صناعة السيارات في مصر».

رئيس أكاديمية البحث العلمي: العنصر البشري والخبرة متوفران في مصر

وقال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّ مصر ستتخلف عن تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية إذا لم تصنع سيارة كهربائية خلال العامين المقبلين، مضيفًا أنَّ صناعة السيارات الذكية والكهربائية تعتمد على العنصر البشري والخبرة، وهما متوفران في مصر، مشيرًا إلى أنَّه تمّ بدء العمل في هذا المجال منذ 7 سنوات، من خلال تدريب الطلاب والباحثين، ونجحوا في تصنيع أكثر من 200 سيارة مختلفة خلال فترة تدريبهم.

ولفت «صقر» إلى أنَّ الأكاديمية نجحت في بناء كوادر متميزة على أعلى مستوى في هذا المجال من مختلف الجامعات المصرية، مؤكّدًا أنَّ إنتاج أول سيارة كهربائية يضع مصر على الطريق الصحيح.