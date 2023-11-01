«القومي للإعاقة»: مشاركة ذوي الهمم ببورسعيد في «صوتك حقك» دليل على وطنيتهم

قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس للأشخاص ذوي الإعاقة، إن المشاركة الإيجابية لأبناء محافظة بورسعيد من ذوي الهمم في مبادرة صوتك مسموع؛ دلالة قوية على الحس الوطني الموجود داخل الأشخاص ذوي الإعاقة وحرصهم على بناء دولتهم بإيجابية والمشاركة فيها بفعالية وأنهم حريصين على ألا يتخلف أحد منهم عن الركب.

إيمان كريم تشكر محافظ بورسعيد

ووجهت إيمان كريم خلال مشاركتها في فعاليات مبادرة صوتك مسموع لحث الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024، الشكر للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، باعتباره قيادة مجتمعية واعية بالدور الذي يقوم به الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وكذلك حرصه على توفير جميع سبل الإتاحة الممكنة لهم،.

وشهد اللقاء ترحيبا واسعا من الأشخاص ذوي الإعاقة بمبادرة صوتك حقك؛ لحثهم وذويهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدين أن المبادرة والتوعية التي تقدم من خلالها تضعهم موضع المسؤولية تجاه وطنهم خاصة أن الدستور والقانون كفل لهم هذا الحق بجانب حقوق أخرى كثيرة حصلوا عليها من خلال مواد القانون رقم 10 لسنة 2018.

وشكر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الدكتورة إيمان كريم، وحيا الجهود التي تقدمها مبادرة المجلس في توعية الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم وحثهم على المشاركة، وأشاد بجهود المجلس في العمل على تأهيل وتوعية ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وثمن دور المجتمع المدني وجمعياته ومؤسساته بمحافظة بورسعيد في تعاملهم الجاد مع الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة في برامج التمكين الاقتصادي والتدريب والتوظيف بعدد من المجالات التي تتميز بها المحافظة.

توعية ذوي الإعاقة بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وجرى خلال اللقاء تقديم التوعية للأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم بأهمية المشاركة السياسية الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، وأهم المكتسبات التي حصل عليها الأشخاص ذوي الإعاقة خلال العشر سنوات الماضية، والحديث عن مكتسبات الأشخاص ذوي الإعاقة في القانون رقم 10 لسنة 2018، واستعراض قانون مباشرة الحقوق السياسية ومكتسبات ذوي الإعاقة بقانون الخدمة المدنية.

وتطرق البرنامج التدريبي إلى الإجراءات التي تقوم بها الدولة للتيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركتهم في العملية الانتخابية، وتعريفهم بالدور المنوط بالهيئة الوطنية للانتخابات القيام به، وتعريفهم إجراءات التعاون بين المجلس والهيئة، وأن هناك اقتراعا للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من خلال نموذج الاقتراع بطريقة برايل، كما جرى خلال اللقاء استعراض خطوات إبداء الرأي بلغة الإشارة للأشخاص أصحاب الإعاقة السمعية، والتعرف على التيسيرات المقدمة للإعاقات الحركية، ودور وزارة الداخلية ممثلة في قطاع حقوق الإنسان بهذا الشأن.