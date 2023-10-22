إيمان كريم تشهد فعاليات معرض منتجات ذوي الإعاقة بالأقصر

افتتحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، فعاليات معرض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة بالأقصر، والذي ينظمه المجلس بالتعاون مع وزارة الدفاع ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وذلك في إطار خطة العمل التي تم إعدادها مسبقا من قبل الجانبين وتتضمن إقامة العديد من معارض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة في عدد من محافظات الجمهورية خلال الفترة من مايو الماضي وحتى أكتوبر الجاري.

وقالت المشرف العام على المجلس، إن المعرض الذي أقيم بمحافظة الأقصر شهد عرض العديد من المنتجات والمشغولات اليدوية المُصنعة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك عرض للمشغولات الجلدية والخشبية والمكرميات والملابس وكلها من إنتاج وتصنيع الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت الدكتور إيمان كريم إلى أن هذه المعارض وغيرها والتي يسعى المجلس إلى إقامتها وتنفيذها مع الشركاء تهدف إلى تنمية الوعي المجتمعي بدور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وكذلك تأكيدا على فكرة دمجهم وتمكينهم وإبراز جهود الأشخاص ذوي الإعاقة ومساهمتهم في الاقتصاد المصري، خاصة وأن هذه المعارض وما يتم عرضه فيها من منتجات دلالة دامغة على فكرة تمكين ذوي الإعاقة اقتصاديًا.