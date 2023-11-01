بدء التعاقد على الوحدات السكنية في مشروع السبع عمارات بسوهاج

أعلنت الوحدة المحلية لحي الكوثر بمحافظة سوهاج بدء إجراءات التعاقد والتسليم لمشروع السبع عمارات، وإنهاء الإجراءات استعدادًا لتسليمها.

إجراءات تعاقد الوحدات السكنية بسوهاج

وقالت فريدة سيد سلام رئيس الوحدة المحلية لحى الكوثر بمحافظة سوهاج في تصريحات لـ«الوطن»، إن الوحدة المحلية تهيب بحاجزي الوحدات السكنية بالمرحلة الخامسة بمشروع السبع عمارات خلف الإسعاف سرعة التوجه لمقر الوحدة المحلية لمراجعة بياناتهم كاملة وتصحيحها إن وجد ذلك.

موعد تسليم الوحدات السكنية بسوهاج

وأضافت «سلام»، كما سيتم تسليم إجراءات التعاقد والتسليم لحاجزي الوحدات السكنية بمشروع السبع عمارات بحي الكوثر بسوهاج تمهيدا لاستلامها يوم 7 نوفمبر الجاري.

إزالة المعوقات

كانت وحدات المرحلة السادسة من مشروع الإسكان الاجتماعي بحي الكوثر، جرى تسليمها عقب إزالة كافة المعوقات التي تسببت في توقف المشروع، وعدم تسليم الوحدات منذ عام 2015 بإجمالي 63 عمارة سكنية.