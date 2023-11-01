خبير طاقة: ارتفاع سعر النفط والغاز عالميا بسبب الحرب في غزة

قال الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول وخبير الطاقة الدولي، إنّ التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا كان منها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة، ثم بدأت الأزمة الروسية الأوكرانية في نهاية فبراير من العام الماضي، ولم تكن منطقة الشرق الأوسط ومنها مصر بعيدة عن تلك التأثيرات، لافتا إلى ارتفاع أسعار الغاز والنفط عالميا بسبب الأحداث الجارية في قطاع غزة.

استمرار الأوضاع الاقتصادية الخطيرة

وأضاف أستاذ هندسة البترول، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي: «استمرت الأوضاع الاقتصادية الخطيرة بالحرب بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، وهناك مخاوف كبيرة جدا من استمرارها أولا واتساعها إقليميا ثانيا».

ارتفاع أسعار الغاز

وتابع: «منذ بداية الأزمة الأخيرة ارتفعت أسعار الغاز بمقدار الثلث مباشرة عبر إحدى منصات تداول عقود الغاز في العالم، وارتفع سعر المليون وحدة الحرارية البريطانية من 11 دولارا إلى 17، وهناك مخاوف أيضا من ارتفاع أسعار النفط بعد أن وصل سعر برميل خام برنت إلى 94 دولارا خلال سبتمبر ثم تراجع إلى 84 دولارا، وعندما بدأ العالم يستفيق عاود الارتفاع مرة أخرى بعد الحرب بين فلسطين وإسرائيل ووصل إلى 90 دولارا للبرميل في ظل حالة عدم استقرار واضحة بالأسعار العالمية».