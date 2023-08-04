«القاهرة الإخبارية»: الحكومة الروسية تنتج 9.5 مليون برميل نفط يوميا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، أوضح أن بلاده تتماشى تمامًا مع التزاماتها بشأن خفض إنتاج النفط الطوعي، بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، مشيرًا إلى أن إنتاج موسكو يبلغ الآن 9.5 مليون برميل يوميًا.

التزام روسي كامل بالاتفاقيات

وأكد «نوفاك» أن روسيا ملتزمة بشكل كامل بالاتفاقيات التي جرى التوصل إليها بشكل عام، في إطار «أوبك +».

وبدأت روسيا خلال مارس 2023، في الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، من متوسط ​​الأرقام في فبراير، وجرى تمديد فترة خفض الإنتاج عدة مرات، مبدئيًا حتى يونيو ثم حتى نهاية عام 2023، وبعد اجتماع أوبك + في فيينا، جرى تمديد قرار التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط حتى نهاية عام 2024.

تخفيض إمدادات النفط من جانب روسيا

وفي أغسطس 2023، ستخفض روسيا إمدادات النفط للأسواق العالمية بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، بالإضافة إلى الالتزامات بخفض الإنتاج، كما تعتزم خفض الصادرات بمقدار 300 ألف برميل يوميًا في سبتمبر 2023.