الأمم المتحدة تعلن نجاح نقل أكثر من 1.1 مليون برميل نفط من خزان صافر

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي يقود تنفيذ عملية المرحلة الطارئة من إنقاذ خزان «صافر» المتهالك، نجاح العملية لمنع التسرب النفطي في البحر الأحمر.

نجاح عملية نقل أكثر من 1.1 مليون برميل نفط من خزان صافر

وأضاف البرنامج، أنه تم نقل أكثر من 1.1 مليون برميل من النفط من خزان صافر الراسي قبالة الساحل اليمني لمنع حدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم الجمعة.

وكانت الأمم المتحدة قد جمعت تعهدات مالية ومساهمات من الجمهور، والدول والمانحين بمقدار 115 مليون دولار أمريكي، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى مبلغ إضافي بمقدار 28 مليون دولار لإنهاء العمل.