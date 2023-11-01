«المؤتمر»: علاج مصابي غزة في مصر دليل على دعم الدولة لفلسطين

ثمن حزب المؤتمر، برئاسة النائب الربان عمر صميدة، عضو مجلس الشيوخ، فتح معبر رفح لخروج أوائل الفلسطينيين الحاملين جنسيات مزدوجة من قطاع غزة إلى مصر، موضحا أن فتح معبر رفح بمثابة انتصار جديد للقيادة السياسية في دعم القضية الفلسطينية، ووقف التصعيد للحفاظ على أرواح الأبرياء من الشعب الفلسطيني.

وأكد أن خروج الجرحى الفلسطينيين من معبر رفح لدخولهم مستشفى العريش، خير دليل على دعم مصر للشعب الفلسطيني، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للجرحى من الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تقود معركة دبلوماسية تضاف لمعاركها التي سيتفاخر بها الأجيال المقبلة، فمنذ بداية الحرب بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، تتسم مصر بصوت العقل والرشادة والتي وضعت المبادئ التي لم يختلف عليها جميع الأطراف، وتسعى فيها للانتصار لمصالح أبناء قطاع غزة.

قضية مصيرية

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية تمثل لدى مصر قضية مصيرية لم تتخلى عنها يوما ما، عبر كل المحن التاريخية التى مرت بالشعب الفلسطينى جراء الانتهاكات التي تمارسها سلطة الاحتلال في اختراق واضح لكل المواثيق والمعاهدات.