الإعلامي أسامة كمال يشيد بإقبال المستثمرين على المؤتمر الدولي للنقل الذكي

قال الإعلامي أسامة كمال، إن وزير النقل زار العديد من المعارض في مختلف الدول، ما ساهم في وضع المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا على الخريطة العالمية ليكون واحدًا من أهم خمس معارض على مستوى العالم.

وأضاف «كمال»، أن مصر انطلقت انطلاقة كبيرة، مؤكداً أنه هناك إقبال جيد من الشركات والمستثمرين على المعرض، موضحا أن المعرض له أثر غير مباشر سواء تشغيل المطاعم أو الفنادق.

وأوضح أن الإقبال جيد من قبل الوزارء العرب على المعرض وهذا دليل لمكانة مصر، وتسعى الدولة لأن يكون الملتقى ملتقى عالمي ويكون محفلا للتواصل بين مختلف الأطراف الدولية.

وأكد أن هذه تجربة غير مسبوقة لأن تكون وسائل نقل ثقيلة تعرض في المعرض: «اللي هتشوفوه في المعرض مشوفتوش غير في ألمانيا»، موضحاً أن أرض المعارض مجهزة لكل هذه الأمور.

وشدد على أنه هناك إقبال كبير من الشركات العالمية لصناعة النقل في مصر سواء ألمانية أو فرنسية أو أوروبية، موضحاً أن المعرض متنوع سواء بنية تحتية أو لوجستيات وسكك حديدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا.