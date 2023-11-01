ضبط طن أسماك فاسدة في ثلاجة تجميد بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسئول عن ثلاجة تجميد أسماك- كائنة بدائرة قسم شرطة السلام ثان لإدارته الثلاجة بدون ترخيص، وترويجه لكميات كبيرة من «الأسماك» منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما عُثر بداخل الثلاجة على (1,04 طن أسماك مجمدة، جميعها مجهولة المصدر)، وبمواجهة المتهم اعترف بإدارته الثلاجة بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.