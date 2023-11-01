«الوثائقية» تعرض الجزء الثالث من «هيكل.. سيرة الأستاذ» في نوفمبر

أعلنت قناة الوثائقية إنتاج وعرض الجزء الثالث من الفيلم الوثائقي «هيكل.. سيرة الأستاذ»، الذي يتناول تفاصيل السنوات الأخيرة من حياة الأستاذ محمد حسنين هيكل، وصولًا إلى رحيله عام 2016.

الجزء الثالث من سيرة هيكل على الوثائقية

ويتضمن الجزء الثالث مشاهد وشهادات لم تظهر من قبل عن حريق منزل الأستاذ هيكل في برقاش، وتفاصيل محاولة اغتياله عقب أحداث ثورة 30 يونيو 2013 والوصية التي كتبها، واللحظات الأخيرة في حياته.

مئوية هيكل على الوثائقية

يذكر أنّ قناة «الوثائقية» أنتجت وعرضت الجزءين الأول والثاني من فيلم «هيكل.. سيرة الأستاذ» خلال الشهرين الماضيين، احتفاءً بمئوية ميلاد الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل.