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«الوثائقية» تعرض الجزء الثالث من «هيكل.. سيرة الأستاذ» في نوفمبر

كتب:

هبة أمين
03:06 م | الأربعاء 01 نوفمبر 2023
محمد حسنين هيكل

محمد حسنين هيكل

أعلنت قناة الوثائقية إنتاج وعرض الجزء الثالث من الفيلم الوثائقي «هيكل.. سيرة الأستاذ»، الذي يتناول تفاصيل السنوات الأخيرة من حياة الأستاذ محمد حسنين هيكل، وصولًا إلى رحيله عام 2016.

الجزء الثالث من سيرة هيكل على الوثائقية

ويتضمن الجزء الثالث مشاهد وشهادات لم تظهر من قبل عن حريق منزل الأستاذ هيكل في برقاش، وتفاصيل محاولة اغتياله عقب أحداث ثورة 30 يونيو 2013 والوصية التي كتبها، واللحظات الأخيرة في حياته.

مئوية هيكل على الوثائقية

يذكر أنّ قناة «الوثائقية» أنتجت وعرضت الجزءين الأول والثاني من فيلم «هيكل.. سيرة الأستاذ» خلال الشهرين الماضيين، احتفاءً بمئوية ميلاد الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل.

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بقلم هبة أمين