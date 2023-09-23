«الأستاذ والجورنالجي».. «الحياة اليوم» يحتفل بمئوية محمد حسنين هيكل

خصص برنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل والمُذاع عبر فضائية الحياة مساء اليوم السبت، فقرة للاحتفال بمئوية أستاذ الصحافة المصرية والعربية محمد حسنين هيكل.

أبرز الخطوات السياسية التي خاضها والمواقف التي دافع عنها

وعرض البرنامج تقرير فيديو وثائقي يتناول حياة الكاتب الكبير هيكل، ورصد أبرز محطات مسيرته الصحفية، والخطوات السياسية التي خاضها والمواقف التي دافع عنها.

الأستاذ والجورنالجي ألقاب حظي بها الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل

وقال التقرير: «الأستاذ والجورنالجي ألقاب حظي بها الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل بعد رحلة في بلاط صاحبة الجلالة أدت إلى ما يقرب من 70 عاماً، ولقب بأحد مؤرخي مصر الحديثة نظرا للإسهامات الصحفية الضخمة».