«الحياة اليوم» ترصد احتفالية مئوية محمد حسنين هيكل

خصص برنامج «الحياة اليوم»، فقرة خاصة عن احتفالية مئوية الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل، التي أقيمت بنقابة الصحفيين، بمشاركة عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين والشخصيات العامة.

حضور كوكبة من الشخصيات العامة

رصد التقرير حضور المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المصري السابق، وخالد البلشي، نقيب الصحفيين، وجون ويثرو، رئيس مجلس إدارة جريدة التايمز والصنداي تايمز البريطانية، بالإضافة إلى نخبة من قيادات الدولة المصرية ورموز المجتمع والصحافة الأجنبية والمحلية.

جائزة هيكل

قال حسن هيكل نجل الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل، أثناء لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» عبر فضائية «الحياة»، أن الجوائز ذهبت لمن ساهم صحفيا خلال العام الماضي.

وأضاف هيكل، أن المؤسسة بالتعاون مع نقابة الصحفيين، تعقد دورات للصحفيين الشباب، وبدأت بالفعل الدورة الأولى التي انتهت منذ أسبوع.