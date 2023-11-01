«مستقبل وطن» بالحوامدية يفتتح «شادر» لتوفير المستلزمات والسلع الغذائية

افتتحت أمانة حزب مستقبل وطن قسم الحوامدية، شادرًا لبيع المستلزمات المنزلية والغذائية بمنطقة أبو لاشين بوحدة غرب الحوامدية، تحت إشراف محمد سعد البطل أمين الحزب بالحوامدية.

وقال محمد سعد البطل أمين حزب مستقبل وطن بالقسم، إن الشادر شهد طرح العديد من المستلزمات المنزلية بأسعار مخفضة، وذلك لمشاركة الدولة في محاربة الغلاء وارتفاع الأسعار، وتخفيف العبء عن المواطنين، مشيرًا إلى أن المعرض سجل إقبال كبير وغير مسبوق من جميع الفئات داخل قسم الحوامدية، نظرًا للانخفاض الملحوظ في أسعار السلع المعروضة بنسب تتراوح ما بين 15 و20 % عن نظيراتها بالأسواق.

وشارك في تنظيم وافتتاح الشادر من أعضاء الهيكل التنظيمي لأمانة الحزب كلًا من فرحات لاشين أمين الوحدة الحزبية بغرب الحوامدية، مجدي الزغبي أمين العمال والفلاحين بالوحدة الحزبية، إبراهيم البحيري عضو هيئة مكتب، خالد عبد الرازق أمين الوحدة الحزبية بخلف العطور والعزبة الشرقية، ومحمد قاسم أبو السعد أمين المشروعات بأمانة الحوامدية، محمود حسن عيسوي أمين العلاقات العامة، حسام حلمي حمودة أمين الشباب، مكاوي المليحي أمين الاتصال والتكنولوجيا، وهاني طلال أمين مساعد العمل الجماهيري، محمود أبو السعد أمانة شئون النقل والمواصلات، مني فتحي أمانة الشباب، وتحت إشراف علاء حسان أمين الشئون الاقتصادية والاستثمارية.

وأوضح رامي ذكري أمين تنظيم الحزب بالحوامدية، أن الشادر شمل تواجد أرز بسعر 17.50 جنيه وسيارة لبيع الأسماك بأسعار 35 و40 جنيها للكيلو، فضلا عن بيع السكر 27 جنيها للكيلو، لافتًا أن الأهالي أشادوا بجودة المعروضات وبتنوع المستلزمات والاحتياجات الأساسية للبيت المصري، بجانب الإشادة بالجهود التي تبذلها أمانة الحزب بقسم الحوامدية، في دعم المواطنين بالمركز في مختلف المجالات.

يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات التي تخفف الأعباء عن كاهل المواطنين تفعيلًا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.