«مستقبل وطن»: مصر نجحت في تغيير الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية

قال النائب عصام هلال عفيفي عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن نجاح الجهود المصرية الحثيثة في إعادة فتح معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني للبدء في إدخال الجرحى الفلسطينيين، وإجلاء الرعايا الأجانب، نتاج لجهد كبير بذلته الدولة المصرية وقيادتها السياسية، مضيفا أنه خلال الأزمة الأخيرة لغزة، أدارت الدولة المصرية بكل مؤسساتها وقيادتها السياسية الأزمة، وبلورت موقفا جاءت خلفه جميع المواقف الدولية.

عفيفي: الموقف الدولي تجاه غزة تغير بسبب مصر

وأضاف «عفيفي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه في حالة العودة بالذاكرة إلى الموقف الدولي للانتهاكات التي تحدث في غزة، والنظر مجددا للموقف الحالي يتضح التغيير الكبير في الموقف الدولي نتاجا لموقف مصر، والوقفة القوية للقيادة السياسية والرئيس السيسي في الدفاع عن حق الفلسطينيين في وصول المعونات إليهم وإنهاء الحرب البربرية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على الأشقاء في غزة.

عفيفي: الرئيس أعلن أن القضية الفلسطينية أمن قومي مصري

وأشار الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إلى أن مصر تعمل لحل القضية الفلسطينية على جميع الأطر السياسية والشعبية، ومنذ اليوم الأول أعلن الرئيس السيسي، أن القضية الفلسطينية أمن قومي مصري، مضيفًا أن ما جرى الوصول إليه الآن من فتح معبر رفح لدخول المصابين للعلاج خطوة تتلوها خطوات أخرى نتاج الجهد المصري.

وتابع أن مصر من اليوم الأول، نادت أن الأشقاء بفلسطين في احتياج لإعانات إغاثية، وأن ما يدخل إليها غير كافي، وهو ما تم ترجمته في زيادة العدد اليومي لدخول شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية المخصصة لقطاع غزة؛ تخفيفا من الأزمة التي يشهدها سكان القطاع.