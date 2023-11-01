أمانة المرأة بـ«مستقبل وطن» تنظم مؤتمرا في الفيوم لدعم السيسي

نظمت أمانة المرأة بحزب «مستقبل وطن» بمحافظة الفيوم، المؤتمر الأول بحضور عشرات السيدات من قرى مركز إطسا، للتوعية بأهمية المشاركة السياسية والوقوف صفًا واحدًا خلف المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، مُشددةً على دور المرأة في الحياة السياسية في مصر خصوصًا إنّها نصف المجتمع، وتمثل الأمان والاستقرار للأسرة المصرية.

أدار المؤتمر، الدكتورة ميرڤت عبد العظيم أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وآمال المليجي أمينة المرأة بمركز إطسا، وتحت إشراف أحمد الروبي أمين المركز وضياء الحنبولي أمين مساعد المركز.

مكتسبات المرأة في عهد الرئيس السيسي

وأشارت النائبة ميرڤت عبد العظيم، إلى أهمية المشاركة السياسية للمرأة في انتخابات الرئاسة المُقبلة، موضحةً أبرز المكتسبات التي حصلت عليها المرأة المصرية في عهد الرئيس السيسي، والتي تمثلت في إرساء مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وتعديل الصورة التقليدية للمرأة، فضلًا عن زيادة مشاركتها في مواقع صنع القرار.

انخراط المرأة في الحياة السياسية

وشددت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على إنّ المرأة أصبحت قادرة على الانخراط في الحياة السياسية بتولي العديد من المناصب القيادية، وحصولها على عدد من الحقائب الوزارية، موضحة أنّ المرأة هي نصف المجتمع، ومصدر الأمان والاستقرار للأسرة المصرية.

دعم المرشح السيسي في الانتخابات

وطالبت، السيدات بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بقوة، والنزول، والإدلاء بأصواتهم ودعم المرشح عبد الفتاح السيسي والتصويت له في صناديق الاقتراع، لتحقيق الأمن والاستقرار والنهضة الحديثة، واستكمال مسيرة البناء التي يقودها في كافة المجالات، والسير بخطى ثابتة لاستمرار تلك النهضة.

المشاركة واجب دستوري لكل مواطن

وشددت آمال المليجي، على أنّ المشاركة السياسية في انتخابات الرئاسة 2024 المقبلة، تعتبر واجبًا دستوريًا على كل مواطن، لإعلاء قيمة الإصلاح بشكل عام، سواء السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.

ولفتت إلى أنّ «المشاركة السياسية تعد جزءًا هامًا من القيم الرئيسية في الجمهورية الجديدة»، مؤكدةً على أهمية تفعيلها ونشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والمرأة المصرية على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل نحو ما تقدمه الدولة المصرية من استراتيجية ونموذج رائد في تمكين المرأة، وتعريفها بحقوقها، وواجباتها، بالدستور والقانون المنظم للانتخابات، وأنّ الأمانة تقتضي المشاركة بأصواتهن أمام صناديق الاقتراع.