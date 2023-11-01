أستاذ الإعلام الفلسطيني: «الغارات مستمرة.. وهناك مشكلة في إخراج المصابين»

علق الدكتور محمود خلوف أستاذ الإعلام الرقمي وعلوم الاتصال الفلسطيني، عما يحدث الآن في مخيم جباليا بعد المجزرة الثانية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين، وراح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى.

الوضع في جباليا

وقال «خلوف»، في تصريحات لـ«الوطن»: «الوضع صعب والغارات مستمرة وهناك مشكلة في إخراج المصابين والوفيات وأن الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف من الجو».

وأضاف: «الآن المواطن الفلسطيني بات منكم دون مواد تموينية ودون غذاء دون حليب للأطفال، والضحايا الأبرز لما يحدث هم المدنيين العُزل وبالذات كبار السن ومن لهم أمراض مزمنة وذوي الهمم وهناك أكذوبة كبيرة قامت بها إسرائيل في بداية الحرب، فطالبت أهالي الشمال والوسط للانتقال للجنوب وبالنظر إلى ما يحدث الآن أن عديد من الأسر التي انتقلت قذفت ومن ضمنها أسرة الزميل الدحدوح وعائلته كانت تقيم في مناطق بعيدة وانتقلت إلى الجنوب وقذفت».

عدد الشهداء

ويذكر أن الصحة بغزة أعلنت عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 8796 شهيدا من بينهم 3648 طفلا و2290 امرأة والمصابين إلى 22219.

ووصل عدد الشاحنات التي عبرت إلى قطاع غزة منذ السماح بدخول المساعدات حتى اليوم تقترب من 300 شاحنة، وهو تطور كبير ونسبي، كما ذكرت إكسترا نيوز.