رئيس الهلال الأحمر بشمال سيناء: نقل الحالات الحرجة جدا من غزة للعلاج بمصر

كشف الدكتور خالد زايد، رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، عن عدد السيارات التي تحمل الجرحى الوافدين من قطاع غزة بفلسطين، لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية جراء الاعتداءات الغاشمة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهي 5 سيارات.

الحالات المرسلة إلى مصر هي الحالات الحرجة

وأوضح «زايد» في تصريحات لـ «الوطن»، أن الحالات المرسلة من الجانب الفلسطيني لمصر، هي الحالات الحرجة جدا، لافتا إلى أن هذا يحدث بالتنسيق بين وزارتي الصحة والسكان المصرية، ووزارة الصحة الفلسطينية.

وأكد رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، أن المستشفيات المصرية متأهبة على قدم وساق، لتقديم سبل العلاج للأشقاء الفلسطينيين، موضحا أنها غنية بأكياس الدم، وأدوية العظام والحروق.

اليوم تم إدخال 60 شاحنة مساعدات و200 شاحنة جاهزة

وقال الدكتور خالد زايد إن دور جمعية الهلال الأحمر المصري، يأتي في تقديم الدعم النفسي للمصابين والجرحى، مشيرا إلى أن اليوم تم دخول 60 شاحنة مساعدات إغاثية لغزة، كما أنه على المعابر جاهزة 200 شاحنة معبئة بالمساعدات.