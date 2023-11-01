«صحة بورسعيد»: ضبط منشأة غذائية دون ترخيص خلال حملة مكبرة

تمكن مكتب أغذية المدينة بمديرية الصحة بمحافظة بورسعيد من ضبط منشأة غذائية بدون ترخيص وذلك خلال حملة مكبرة اليوم على المنشآت الغذائية.

كانت حملة مكبرة نظمها مكتب أغذية المدينة بمديرية الصحة ببورسعيد بناء على توجيهات الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة ببورسعيد بتكثيف الحملات على المنشآت الغذائية والضرب بيد من حديد ضد المخالفين وغير المرخص منها، ضمانا لتقديم خدمة أمنه حفاظا على الصحه العامة للمواطنين حيث استهدف مكتب أغذية المدينة ببورسعيد في الحملات المنشأت الغذائية بنطاق حى العرب

ضبط 250 كجم طحينة بيضاء غير صحية

وأسفرت حملات مكتب أغذية المدينة بمحافظة بورسعيد عن ضبط 250 كيلوجراما طحينة بيضاء من معمل بنطاق حي العرب غير مرخص وغير مستوفي الاشتراطات الصحية والنظافة، وتم تحرير محضر اشتراطات صحية وذلك بالمخالفة للقرار الوزاري 96 لسنة 67 ومحضر شهادة صحية بالمخالفة للقرار 243 لسنة 2016 مخاطبة مركز التراخيص لإصدار قرار لغلق المعمل وتم ضبط الكمية وتأييد الظبط من القاضي الجزائي بمحكمة بورسعيد الابتدائية.

وعلى جانب آخر، مر وكيل وزارة الصحة ببورسعيد على المعمل المشترك بالمحافظة وذلك لمتابعة أعمال المعامل القائمة بالمجمع و منها معمل البكتريولوچي والكيميائي لتحليل مياة الشرب و الصرف الصحي و الصرف الصناعي و تحليل عينات الأغذية ومعمل الكشف عن المخدرات، وتفقد المعامل ومدى جاهزيتها لاستقبال العينات التي يتم استقبالها

وأكد وكيل صحة بورسعيد ضرورة التطوير في الأداء ورفع الكفاءه لجميع المعامل.