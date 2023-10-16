وظيفة قيادية شاغرة في مديرية الصحة بالمنوفية.. الشروط ومواعيد التقديم

أعلنت مديرية الشئون الصحة في محافظة المنوفية، عن حاجتها لشغل وظيفة مدير إدارة طب الاسنان علاجي بالمديرية، في بيان رسمي عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، حيث حددت الشروط والمواعيد وكيفية التقديم في الوظيفة.

شروط وظيفية مديرية الصحة في محافظة المنوفية

وحددت مديرية الشئون الصحية في محافظة المنوفية، الشروط الوجب توافرها في المتقدم لوظيفية مدير إدارة طب الاسنان علاجي بالمديرية كالتالي:

1- أن يكون المتقدم من أطباء الأسنان.

2 - ألا تقل الدرجة الوظيفية للمتقدم عن الدرجة الأولى.

3- أن يقدم بيانا بإنجازاته خلال فترة عمله السابقة.

4- بيان بمقترح تطوير الادارة.

5- بيان حالة وظيفية معتمد وموضح به الإجازات والجزاءات.

آخر موعد للتقديم في وظيفية مديرية الصحة في المنوفية

وأوضحت مديرية الصحة في إعلانها، أن التقديم يبدأ من اليوم 16 أكتوبر، ويستمر الإعلان لمدة 15 يوما، كما حددت على من يرغب التقدم للإعلان تقديم أوراقه إلى الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالمديرية.

وكانت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، قد أعلنت في وقت سابق، عن فتح باب التقديم لوظيفية مدير مستشفى أشمون العام، وتقدم لها عدد من الأطباء بالمحافظة.