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الرئيس السيسي يتابع جهود الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين في القطاعات الخدمية

كتب:

محمد أبو عمرة
03:30 م | الأربعاء 01 نوفمبر 2023
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات العمل الحكومي في المجالين الاقتصادي والتنموي.

ويأتي ذلك في إطار متابعة الرئيس للجهود الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية، وتعزيز العمل الجاري لدفع معدلات النمو الاقتصادي والدخل القومي.

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.