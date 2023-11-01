أحمد الطاهري: الانحياز المصري لفلسطين وقضيتها وليس لفصيل بعينه

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، إن إحدى الفصائل الوظيفية في فلسطين لم يدرك حتى الآن أن الانحياز المصري لفلسطين والقضية الفلسطينية وليس لفصيل بعينه، وبمراجعة التاريخ سنرى أن هذا الفصيل هو شريك أساسي في كل النكبات التي ألمّت بالشعب الفلسطيني وتحديدا قطاع غزة على وجه التحديد.

وأوضح «الطاهري» في مداخلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية» أن الفصيل يكبل قطاع غزة الكثير من المآسي، متابعا: «لا مزايدة على دور مصر، ونحن لا نزايد على أن هناك حق أصيل للمقاومة طالما هناك احتلال، ولكن هذا الفصيل يسعى لنقل الأزمة من أن إسرائيل هي من تقتل شعب غزة إلى أن مصر كأنها سبب الأزمة».