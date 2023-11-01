الطاهري: بعض الفصائل الفلسطينية تحاول تشويه صورة مصر

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، إنّ هناك فصائل فلسطينية تسعى لاستغلال الدماء الفلسطينية لتشويه صورة مصر.

وأضاف الطاهري، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الفصائل تسعى إلى استخدام الدماء الفلسطينية لكي يغسل عنه وعن وجهه كم الجرائم التي ارتكبت تحت بند المقاومة.

وأضاف رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، أنّ هذا الأمر لا يعني مصر على الإطلاق، ولا مزايدة على مصر ودورها، متسائلا: «أين الذين يستخدمون هذا الفصيل؟، أين من يشغله ويوظفه؟، ومن فتح الأبواب ويعالج أهل غزة الآن؟، مصر أم من يتبعهم هذا الفصيل ويتحركون بأمره؟».