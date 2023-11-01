طفل فلسطيني مصاب بمستشفى العريش: «إخواتي ماتوا أدام عينيا»

أجرت قناة «اكسترا نيوز» لقاءات مع المصابين الفلسطينيين الذين تم استقبالهم ونقلهم تحت إشراف الهلال الأحمر المصري ووزارة الصحة لمستشفى العريش بعد فتح مصر لمعبر رفح لاستقبال المصابين الفلسطينيين.

الطفل الفلسطيني معاذ حسن يروي مأساته

وحكى الطفل معاذ حسن الطفل الفلسطيني المصاب، أنه فوجئ بقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عمه مما أدى إلى إصابته واستشهاد شيقيقيه 13 عامًا، و8 أعوام قائلا: «شوفتهم بيموتوا قدام عنيا».

معاذ حسن: أشكر مصر على استقبالنا

ووجه الطفل الفلسطيني الشكر للسلطات المصرية على فتح معبر رفح لاستقبال المصابين بمستشفياتها وإنقاذ الأطفال من قصف الاحتلال الإسرائيلي الذي طال الكبير والصغير ولم يفرق بين أحد.

وعرضت قناة القاهرة الإخبارية الصورة الأولى للمصابين الفلسطينيين من داخل مستشفى العريش العام، بعد وصولهم بسيارات إسعاف فلسطينية لمعبر رفح.

وخلال وصول المصابين إلى معبر رفح تواجد فريق طبي متخصص بالمعبر من الجانب المصري، لإجراء الكشف الطبي على الجرحى القادمين، وجرى توجيه سيارات إسعاف تنقلهم تباعا إلى مستشفيات العريش والشيخ زويد.