أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن هناك تنسيق بين مصر والسفارات الأجنبية لتسهيل دخول حاملي الجنسيات المزدوجة من غزة.

وعرضت قناة القاهرة الإخبارية الصورة الأولى للمصابين الفلسطينيين من داخل مستشفى العريش العام، بعد وصولهم بسيارات إسعاف فلسطينية لمعبر رفح.

وخلال وصول المصابين إلى معبر رفح تواجد فريق طبي متخصص بالمعبر من الجانب المصري، لإجراء الكشف الطبي على الجرحى القادمين، وجرى توجيه سيارات إسعاف تنقلهم تباعا إلى مستشفيات العريش والشيخ زويد.