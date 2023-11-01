8850 شهيدا و24 ألف جريح جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء شعبنا نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ارتفعت إلى8850 شهداء، وأكثر من 24 ألف جريح، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأضافت خلال التقرير اليومي الصادر عنها، اليوم الأربعاء، إن 8720 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 24 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 130، والجرحى إلى 2100، وذلك منذ السابع من أكتوبر الجاري.

وأضافت الوزارة أن أكثر من 73% من الشهداء هم من الأطفال والنساء والمسنين.

توقف مستشفى الصداقة التركي عن العمل

وأشارت إلى أن مستشفى الصداقة التركي توقف عن العمل جراء القصف ونفاذ الوقود، علما أنه المستشفى الوحيد لعلاج مرضى السرطان، كما أن مستشفى الشفاء الطبي مهدد بالتوقف كليا عن العمل خلال اقل من 24 ساعة.

وأوضحت أن الأطباء مازالوا مجبرين على إجراء العمليات الجراحية دون تخدير، بما في ذلك أولئك الذين أصيبوا نتيجة القصف والنساء اللواتي يلدن بعمليات قيصرية، مشيرة إلى انه وخلال الـ24 ساعة الماضية استهدف القصف المرافق الصحية، ما أدى إلى تدمير عيادة رعاية صحية أولية إلى جانب أضرار لحقت بمستشفيين.