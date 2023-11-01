شركة مياه مطروح: الانتهاء من المرحلة الثالثة لشبكات الصرف الصحي بالمحافظة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح أنه جرى الانتهاء من شبكات الصرف الصحى الجديدة ضمن خطة المرحلة الثالثة للصرف الصحى فى بعض المناطق السكنية بمرسى مطروح، حرصا من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح على تقديم أفضل مستوى من الخدمات إلى أهالي مطروح وفى إطار الخطة الاستراتيجية للشركة لتوفير خدمات قطاعى مياة الشرب والصرف الصحى بما يحقق الحياة الكريمة فى جميع المناطق السكنية بالمحافظة.

مناطق سكنية استفادت من شبكة الصرف الصحي

وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح إن هناك مناطق سكنية استفادت من شبكة الصرف الصحي، وهي كالتالى:

- منطقة الكيلو 2 قبلى الطريق من شارع 15 حتى شارع المجمع شرق مرسى مطروح.

- منطقة الكيلو 3 قبلى الطريق من شارع الفخامة حتى مسجد بلال بن رباح.

- منطقة الكيلو 4 قبلى الطريق.

- منطقة الكيلو 5 خلف السنترال.

- منطقة الكيلو 7 التجمعات السكنية والأهالي.

تقديم المواطنين لتوصيل خدمة الصرف الصحي للوحدات السكنية

وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح بالمواطنين سكان المناطق سابقة الذكر بضرورة سرعة التوجه إلى أقرب مقر مركز خدمة العملاء لمنطقة سكنهم للتقديم على خدمة الصرف الصحى وانتهاء إجراءات التوصيل على شبكة الصرف الصحي العمومية الجديدة، وتتعهد الشركة باستمرار حرصها لتقديم أفضل الخدمات بأعلى جودة إلى جميع عملائها على مستوى المحافظة.