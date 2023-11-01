«الصرف الصحي بالإسكندرية»: 9 مشروعات لفصل مياه الأمطار بتكلفة مليار جنيه

قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن الدولة تدعم قطاع الصرف الصحي بعدة مشروعات لرفع كفاءة المنظومة بتكلفة 2.3 مليار جنيه، بخلاف مشروعات الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار والبالغ عددها 9 مشروعات ذات الأولوية الأولى بتكلفة تقارب المليار جنيه.

جاء ذلك خلال كلمته على هامش مشاركته جلسة نقاشية بأسبوع القاهرة للمياه في إطار فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه تحت عنوان «العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة» تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مواكبة متطلبات التغيرات المناخية

وأضاف نافع، أن الشركة تواكب متطلبات التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الكربونية، وإعادة استخدام المياه المعالجة.

محطات طاقة الصرف الصحي بالإسكندرية

وأوضح أن شركة الصرف الصحي بالإسكندرية نفذت محطة للطاقة الشمسية بموقع «9ن» بطاقة 360 كيلو وات، بجانب محطتي طاقة شمسية في محطة معالجة المعمورة ومعالجة الكيلو 21، بخلاف مشروع هاضم محطة التنقية الشرقية الذي أنشئ بهدف الحد من التلوث وتحسين الوضع البيئي وإنتاج طاقة كهربائية تزيد عن 50% من استهلاك المحطة وتقليل الانبعاثات الكربونية بما يقرب من 24 ألف طن سنويًا.

ويهدف أسبوع القاهرة السادس للمياه، إلى دمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي، ومناقشة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والابتكارات لمواجهة التحديات المائية بأساليب غير تقليدية، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية.