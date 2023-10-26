محافظ بني سويف يتابع تنفيذ تجربة للتعامل مع انسداد بالوعات الصرف الصحي

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، تجربة حية للتعامل مع أحد البلاغات المتعلقة بوجود انسداد في مطابق الصرف الصحي، وذلك عن طريق مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، في إطار الاستعداد لمجابهة أي أزمة أو كارثة محتملة، ولمتابعة وتقييم منظومة العمل وأسلوب وآليات التعامل مع الأحداث الطارئة واحتوائها خلال فترة زمنية قياسية.

تجربة لمركز السيطرة الموحد

و تابع المحافظ من خلال بث حي عملية قيام الأجهزة التنفيذية بإدارة الأزمة، من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، بديوان عام المحافظة، وفي حضور الأجهزة التنفيذية ميدانيًا، سيناريو افتراضي للأزمة، حيث تم إبلاغ مركز السيطرة بوجود انسداد داخل مطابق الصرف الصحي أمام شركة الغاز بطريق الكورنيش.

وأبلغ المركز بإبلاغ غرفة عمليات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشكل أساسي، بجانب إخطار باقي المرافق من الكهرباء والغاز والحماية المدينة والمرور.

استجابة وتحرك فوري مع التجربة

وتحركت معدات الشركة إلى مكان البلاغ بمنطقة كورنيش النيل في بني سويف، والتعامل مع الموقف واحتوائها من خلال دفع فتح المطابق وإنزال الغطاسين بعد تأمينهم، واتخاذ الإجراءات الفنية للتأكد من سلامتها وقياس منسوب الغازات داخل المطابق، قبل التعامل مع الانسداد، حيث تمت أعمال التسليك والتطهير والانتهاء منها، لتعود المعدات إلى نقطة التمركز مجدداً.

الالتزام بالدليل الإجرائي لإدارة الأزمات

من جانبه أكد المحافظ على أهمية الاستفادة من تلك التجربة الحية للتعامل مع المواقف والأزمات الطارئة، مع التأكيد على تقييمها للاستفادة منها وتلافى بعض الملاحظات، خاصة وأن هذه التجربة سيناريو افتراضي تم الإعداد والتجهيز له، ليتم الاستفادة منها في التعامل الفعلي على أرض الواقع الأزمات والمواقف الطارئة "حال حدوثها "مشددا على الالتزام بالدليل الإجرائي لإدارة الأزمات، الذي يوضح الخطوات العملية والتفصيلية للسيناريوهات المعدة والخطط البديلة ومهام وتكليفات وإجراءات كل جهة ،حيال التعامل مع أية أزمة أو كارثة أو مشكلة طارئة في أي قطاع حيوي