رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وفاة الفنانة جواهر الكويتية بعد صراع مع المرض

كتب:

خالد فرج
05:28 م | الأربعاء 01 نوفمبر 2023
جواهر الكويتية

جواهر الكويتية

غيّب الموت الفنانة جواهر الكويتية، اليوم الأربعاء، بعد صراع مع مرض سرطان المعدة، عن عمر يناهز 45 عاما.

وأعلنت الفنانة والإعلامية مي العيدان خبر الوفاة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلة: «انتقلت الى رحمة الله الفنانة جواهر الكويتية اللي اسمها الحقيقي منال المسفر عن عمر 45 عاما بعد صراع مرير مع مرض السرطان بالمعدة».

وأضافت في منشورها: «الله ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك وانزلها منزل حسن وتجاوز عنها».

زوج المطربة جواهر: صحتها جيدة وتستعد لأعمال جديدة

وكانت أثيرت حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، عقب تداول أنباء عن وفاة المطربة جواهر، بعد صراع مع المرض، ليُخيم الحزن على رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفى سامي فهمي، زوج المطربة جواهر لـ«الوطن»، ما تردد عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن ما أثير حول وفاة زوجته بعد صراع مع المرض، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وقال إن زوجته بصحة جيدة، ولم تُصاب بأي مكروه، وتمارس حياتها بشكلٍ طبيعي، لافتًا إلى أنها تواصل التحضير لأعمال جديدة.

اقرأ المزيد:

مي العيدان تنتقد «خناقة» غادة إبراهيم وإلهام شاهين في جنازة سمير صبري

الأزهر يعزي خادم الحرمين الشريفين في وفاة الأميرة جواهر

بورتريه لـ«جواهر» فى ذكرى وفاة علاء ولى الدين

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة جواهر بنت عبدالعزيز
بقلم خالد فرج

رئيس قسم الفن، حاصل علي ليسانس آداب كلية إعلام بجامعة حلوان.