وفاة الفنانة جواهر الكويتية بعد صراع مع المرض

غيّب الموت الفنانة جواهر الكويتية، اليوم الأربعاء، بعد صراع مع مرض سرطان المعدة، عن عمر يناهز 45 عاما.

وأعلنت الفنانة والإعلامية مي العيدان خبر الوفاة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلة: «انتقلت الى رحمة الله الفنانة جواهر الكويتية اللي اسمها الحقيقي منال المسفر عن عمر 45 عاما بعد صراع مرير مع مرض السرطان بالمعدة».

وأضافت في منشورها: «الله ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك وانزلها منزل حسن وتجاوز عنها».

زوج المطربة جواهر: صحتها جيدة وتستعد لأعمال جديدة

وكانت أثيرت حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، عقب تداول أنباء عن وفاة المطربة جواهر، بعد صراع مع المرض، ليُخيم الحزن على رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفى سامي فهمي، زوج المطربة جواهر لـ«الوطن»، ما تردد عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن ما أثير حول وفاة زوجته بعد صراع مع المرض، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وقال إن زوجته بصحة جيدة، ولم تُصاب بأي مكروه، وتمارس حياتها بشكلٍ طبيعي، لافتًا إلى أنها تواصل التحضير لأعمال جديدة.