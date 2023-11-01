انطلاق المرحلة الثالثة لبرنامج «المرأة تقود» في 5 محافظات.. ورش وأنشطة

أطلقت الأكاديمية الوطنية للتدريب، خلال الأسبوع الجاري، مرحلة جديدة من برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية» في عدة محافظات، وذلك عقب الانتهاء من المرحلة الأولى لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية؛ في ضوء خطة الأكاديمية الاستراتيجية لتعميم البرنامج في كل محافظات الجمهورية، بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحت مظلة «مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة» من أجل تطوير وتنمية المهارات القيادية والإدارية للمرأة المصرية.

المرحلة الثانية للبرنامج

وانطلقت المرحلة الثالثة من البرنامج يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر 2023، في محافظات الدقهلية والبحيره والشرقية والفيوم والإسكندرية، حيث تستهدف هذه المرحلة 200 متدربة من كل محافظة؛ ليتدربن على عدة محاور منها مهارات التواصل الفعال، ومهارات الإدارة الاستراتيجية، وإدارة التغيير، والتحديات الاقتصادية، وأيضًا مشاركة المرأة في الحياة الانتخابية والنيابية.

وسبق ذلك انطلاق المرحلة الثانية من البرنامج يوم الأحد الموافق 22 أكتوبر 2023، في محافظات البحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد، حيث يحتوي البرنامج التدريبي على محاور عدة تشمل المهارات الشخصية والقيادية، وإدارة المشروعات وريادة الأعمال والعمل الحر، إلى جانب محور بناء الدولة وقيام الأمم، والتوعية والتسويق وإدارة الموارد البشرية والمالية وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من المحاور.

ورش العمل وأنشطة تدريبية

يذكر أن المرحلة الأولى من البرنامج انتهت في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، يوم الخميس الموافق 12 أكتوبر 2023، وقد اعتمدت الأكاديمية في تنفيذ البرنامج على منهجية التدريب الحديث بالاستعانة بورش العمل والأنشطة التدريبية المختلفة والحالات الدراسية.

ومن المقرر أيضًا أن تنطلق المرحلة الرابعة من البرنامج في محافظات قنا، المنيا، سوهاج، أسيوط يوم الأحد القادم الموافق 5 نوفمبر 2023.

ويستهدف برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية» السيدات المصريات في كل المحافظات، من خلال تقديم عدد من الموضوعات والمحاور التدريبية التي تهتم بمفهوم إدارة التسويق والاتصالات التسويقية المعاصرة، وأيضًا التوعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسية لرؤية مصر 2030.