أستاذ بالأزهر: يجب تجنب الخلافات أمام الأبناء.. المشكلات تنتهي ويبقى أثرها

شدد الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، على ضرورة أن يكون أحد الطرفين في العلاقة الزوجية صاحب الحكمة، موضحًا: «ينبغي ألا يثير مشكلة أبدًا أمام الأبناء وتجنب إظهار أي خلافات»، ويجب عليه إظهار كل ما هو طيب، فأي مشكلة ستحل ولكن سيبقى أثرها في نفوس الأبناء.

وأضاف «القصبي» خلال استضافته في برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»: «الآن، بعض الشباب والأطفال فتيانا وفتيات لديهم مشكلات نفسية بسبب الخلافات بين الآباء، والحل إذا وجدت المرأة زوجها في حالة من العصبية، أن تنصرف عن المكان أو تتوقف عن الجدال أو النقاش وهذا سيحل الخلاف بينهما يجب أن لا يكون كلا الطرفين أنانيًا كل منهما يفكر في نفسه دون مصلحة الآخر».

وواصل: «هناك كلمة لفتاة أعجبني قولها لوالديها، حين قررا الانفصال، قالت إن قرار الانفصال ليس قراركما طالما نحن موجودين، أما إن لم نكن موجودين فإن الانفصال قراركما».