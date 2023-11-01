طريقة استعادة كلمة السر لجميع تطبيقات الموبايل باستخدام gmail

في كثير من الأحيان، وعند تحميل التطبيقات على الهاتف، يتطلب من المستخدم تعيين كلمة مرور خاصة بحسابه على هذا التطبيق، حتى يتمكن من حماية هذا الحساب ولا يستطيع أحد غيره الدخول إلى التطبيق، وكثيرا ما ينسى المستخدم كلمة السر الخاصة ببعض التطبيقات، ما يجعلهم في حاجة إلى تذكر كلمات السر تلك حتى يستطيعوا الدخول للحساب الخاص به.

خطوات استعادة كلمة السر لجميع تطبيقات الموبايل باستخدام gmail

ويتيح حساب gmail الخاص بالمستخدم فرصة الحصول على كلمات السر الخاصة به عبر التطبيقات المختلفة، ونوضح من خلال هذا التطبيق خطوات الحصول على جميع كلمات السر الخاصة بالتطبيقات في حال نسيانها، والتي جاءت كالتالي:

- يقوم الراغب في استعادة كلمات المرور الخاصة به في جميع التطبيقات بالدخول إلى حساب gmail الخاص به.

- ثم يقوم المستخدم بالضغط على الصورة الخاصة به الموجودة أعلى يمين الصفحة.

- وبعد ذلك يقوم المستخدم باختيار Manage your google acount، لتظهر قائمة من الاختيارات الخاصة بالتحكم في الحساب الخاص بالمستخدم.

- ومن ثم يختار المستخدم الأيقونة الخاصة بالأمان بالضغط على Security.

- وبعدها يتم الضغط على Password Manager.

- ثم تظهر أمام الراغب في معرفة الباسورد الخاص به جميع التطبيقات التي تم تحميلها على الهاتف الخاص به، وبالضغط على أحد تلك التطبيقات تظهر أمام المستخدم كلمة السر المسجلة لكل تطبيق على حدة.