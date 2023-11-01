الكرملين: لسنا بحاجة إلى إجراء اتصالات مع واشنطن للانسحاب من «حظر التجارب النووية»

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية «كرملين»، ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا ليست بحاجة إلى إجراء اتصالات مع الولايات المتحدة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن الانسحاب من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

تعليق على الانسحاب من معاهدة الاتفاق النووي

وقال بيسكوف -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء «تاس» الروسية- عندما سُئل عما إذا كان من المقرر إجراء اتصالات مع الأمريكيين قبل أن يتخذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرارًا نهائيًا بشأن التوقيع على مشروع قانون بشأن إلغاء روسيا تصديقها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، «إن الاتصالات مع الأمريكيين ليست ضرورية بالنسبة لنا».

تفاصيل إلغاء التصديق على معاهدة حظر التجارب النووية

يُشار إلى أن مشروع قانون إلغاء التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حصل على الموافقة النهائية من قبل مجلس الاتحاد الروسي «البرلمان» في 25 أكتوبر الماضي، ثم أُرسل بعد ذلك إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتوقيعه. وبموجب الدستور الروسي، فإنه يبقى أمام الرئيس 14 يومًا ليقرر ما إذا كان سيوقع مشروع القانون ليصبح قانونًا أم لا.