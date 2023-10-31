سفير روسيا بالقاهرة: موسكو اعترفت بفلسطين منذ 35 عاما ونعارض تهجير شعبها

تحدث السفير الروسي لدى القاهرة جيورجي بوريسينكو، عن خطط الاحتلال الإسرائيلي لتغيير خريطة المنطقة، مؤكدًا أن بلاده لا تقبل مطلقا بتغيير خارطة المنطقة، والأمم المتحدة منذ 75 عاما أصدرت قرارا بإقامة دولتين، وهو ما أيدته روسيا تأييده مطلقا.

الشعب الفلسطيني يعاني منذ 75 عاما

أضاف خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، في لقاء خاص على قناة «القاهرة الإخبارية»: «ما زلنا نساند هذا القرار ونرى ضرورة تطبيقه، ولكن لسوء الحظ، فإنه لم يتم إنشاء سوى دولة واحدة وهي إسرائيل في ذلك الوقت، ومنذ 75 عاما يعاني الشعب الفلسطيني جراء عدم الحصول على حقه في قيام دولته المستقلة».

روسيا اعترفت بفلسطين

وتابع السفير الروسي بالقاهرة: «روسيا اعترفت بالفعل بقيام الدولة الفلسطينية منذ 35 عاما، وكان القرار صادرا عن القرار عن الاتحاد السوفيتي، ونعارض أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التي عاش فيها أجيال بعد أجيال لآلاف السنين».