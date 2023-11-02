«ميساء» طفلة أنقذت كتبها وشهاداتها من القصف الإسرائيلي: «ترافقني في كل مكان» (فيديو)

بصمود وثبات وعزيمة لن تنكسر، وبفرحة مصوبة بالألم، ظهرت الطفلة الفلسطينية ميساء صلاح، في مشهد مؤثر نقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهي تتحدث عن كيفية إنقاذ الكتب الدراسية الخاصة بها، وشهادات تكريمها وشقيقها، رغم القصف الإسرائيلي المتواصل على كل بقعة من أرض فلسطين، ليحصد الفيديو آلاف الإعجابات، حيث وثقه المصور الفلسطيني مهند أبو رزق.

الحرب على غزة.. «ميساء» تنقذ كتبها

«أنقذت أنا كتبي اللي بتعنيلي كل شيء، لأنها كانت ترافقني في كل مكان، وشهاداتي من الروضة والصف الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، هاي الكتب كل شيء في حياتي، فيها طفولتي وفيها ذكرياتي ومذاكراتي»، بهذه الكلمات عبرت الطفلة «ميساء»، عن سعادتها بإنقاذ كتبها من القصف الإسرائيلي، مؤكدة أنها تحب التعليم والتعلم وتحتفظ بها من الروضة وحتى الصف الخامس الابتدائي الذي حرمها الاحتلال الإسرائيلي من استكماله بعد إعلان فلسطين تأجيل الدراسة نظرا للحرب على غزة.

بثبات ظهرت الطفلة «ميساء» في الفيديو المتداول وهي تتصفح كتبها وشهادات التقدير التي حصلت عليها وشقيقها، متوقفة عند شهادة تقدير تحمل صورتها أهدتها إليها مديرة مدرستها، وفق الطفلة الفلسطينية: «هاي أكتر شيء بحبه لأنه من المديرية أعطاتني إياه بالصف الثالث، وأنا بحب التعليم ولو كتبي إدمرت هتتحطم كل طفولتي ويتحطم كل شي، طفولتي اللي كانت بتتبني في البيت علشان كده أخدتهم، بعد ما قرأت فيهم، وحطيت الشنطة جنبي علشان لو صار شيء أطلع أنا وياهم، وفعلا صار اللي كنت بفكر فيه والبيت اتقصف فأخدتهم معايا».

«ميساء» تحلم بأن تكون مهندسة

تحلم الطفلة الصغيرة بأن تٌصبح مهندسة، لكنها ربما تفقد حلمها بعدما فقدت عددا من أفراد أسرتها وفق المصور الفلسطيني محمد فايق لـ«الوطن»: «ميساء فقدت جزءا من أسرتها، أخوها وزوجته وأطفالهم في قصف على منزلها بغزة، ورغم أنها تحلم بأن تكون مهندسة لكن ربما تكون أحلامها الصغيرة مٌهددة بالتحطم في ظل استمرار مجازر قوات الاحتلال الإسرائيلي، فهاي الطفلة أحلامها تُغتال مثلها مثل كثيرين من الأطفال الذين يقتلون دون ذنب».

لم تتوقف مجازر الاحتلال الإسرائيلي على قصف المنازل وقتل الأطفال، لكن نجت الطفلة «ميساء» بصعوبة وفقا له: «بعد الفيديو بيت ميساء اتقصف وهي نجت بصعوبة وأهلها أصيبوا وهم الآن في المستشفيات المختلفة، لكن إن شاء الله سيتعافون».