رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

تجدد القصف الإسرائيلي على أنحاء متفرقة في قطاع غزة

كتب:

هانى حسن
10:05 ص | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بتجدد القصف الإسرائيلي على أنحاء مختلفة بقطاع غزة.

وشهد قطاع غزة على مدار اليومين الماضيين عدة محاولات من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي لاجتياح القطاع، مع استمرار القصف من البر والبحر والجو بصورة غير مسبوقة منذ 7 أكتوبر الجاري، وتزامن معه انقطاع كامل للكهرباء والإنترنت.

واعتقد الكثير أن المناورات البرية التي شهدها القطاع، خلال اليومين الماضيين، هو الاجتياح البري الذي أعلنت عنه دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية هجماتها على غزة، غير أن تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أكد أن العملية البرية التي لوحت إسرائيل للقيام بها لم تبدأ بعد. 

اقرأ المزيد:

تحليق مستمر لطائرات الاحتلال الإسرائيلي في سماء غزة

مراسلة «القاهرة الإخبارية»: جيش الاحتلال يقصف مخيمات الضفة بالمسيرات

«القاهرة الإخبارية» نقلا عن «رويترز»: تحرير مجندة إسرائيلية من المحتجزين في غزة

«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تعلن استشهاد قائد كتيبة بيت لاهيا الفلسطينية
بقلم هانى حسن