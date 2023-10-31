تجدد القصف الإسرائيلي على أنحاء متفرقة في قطاع غزة

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بتجدد القصف الإسرائيلي على أنحاء مختلفة بقطاع غزة.

وشهد قطاع غزة على مدار اليومين الماضيين عدة محاولات من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي لاجتياح القطاع، مع استمرار القصف من البر والبحر والجو بصورة غير مسبوقة منذ 7 أكتوبر الجاري، وتزامن معه انقطاع كامل للكهرباء والإنترنت.

واعتقد الكثير أن المناورات البرية التي شهدها القطاع، خلال اليومين الماضيين، هو الاجتياح البري الذي أعلنت عنه دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية هجماتها على غزة، غير أن تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أكد أن العملية البرية التي لوحت إسرائيل للقيام بها لم تبدأ بعد.