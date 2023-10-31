باحث استراتيجي: فيديوهات القصف الإسرائيلي لغزة يمكن استخدامها في المحاكم الدولية

قال علي عاطف، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستيراتيجة، إنه من الممكن استخدام الفيديوهات التي يتداولها رواد التواصل الاجتماعي للمجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في المحاكم الدولية، من أجل إدانة إسرائيل، حال التحقق من صحتها وتوثيقها بالوقت والمكان، مؤكدا أن هناك تحركات بالمحكمة الجنائية الدولية منذ بداية الأحداث.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن واحد من أسباب قطع الاتصالات على غزة، هو محاولة منع توثيق الجرائم الإنسانية المرتبكة، على الرغم من أن ما يرتكب في قطاع غزة «جريمة حرب» منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى الآن.

وشنت قوات الاحتلال الاسرائيلي عمليات برية في قطاع غزة، وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنها المرحلة الثانية من الحرب المستمرة منذ 3 أسابيع، وشهد القطاع انقطاع شبه كامل للاتصالات والإنترنت، مساء السبت مع قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية ودخول دبابات ومدرعات إلى القطاع، مع إشارة قادة الجيش الإسرائيلي إلى أنهم يستعدون لهجوم بري موسع.