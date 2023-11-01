افتتاح مركزي المصارعة والتايكوندو للمشروع القومي بكفر الشيخ

شهد المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بمحافظة كفر الشيخ، نقلة نوعية جديدة تضاف إلى سجل نتائج المشروع بالمحافظة بإفتتاح مركزى المصارعة فى مدينة بيلا، والتايكوندو، وبمدينة دسوق بعد انضمام 41 ناشئا جديدا للعبة المصارعة بمركز بيلا، و16 ناشئا للعبة التايكوندو بمركز دسوق، وذلك بعد ظهور نتائج اختبارات الانتقاء للمشروع بكفر الشيخ والتى عقدت في سبتمبر 2023، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ .

لاعبون جدد في كفر الشيخ

وأعرب الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، عن سعادته بانضمام الناشئين الجدد للمشروع القومي، متمنيا لهم التوفيق فى منافسات المشروع على المستوى المحلي والدولي، موضحاً أن إنضمام 41 ناشئا لمركز بيلا يعد إضافة قوية للعبة التى أثبت فيها لاعبو مصارعة بيلا الجدارة على المستوى المحلي و الأفريقي، مشيرا إلى أن ذلك يرجع لتدريب لاعبي مركز بيلا كابتن ياسر صقر مدرب منتخب مصر وكابتن أحمد البيلي.

نتائج الاختبارات

كما أكد أن افتتاح مركز دسوق للعبة التايكوندو، جاء بناء على المؤشرات التي أثبتتها نتائج اختبارات الانتقاء، المشروع القومي بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة والدكتور جمال الشهاوي المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي.

وأعلن وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ موعد عقد اختبارات انتقاء دفعة جديدة من الناشئين للعبة كرة اليد، تعقد في 12 نوفمبر بالصالة المغطاة بنادى City club بكفر الشيخ فى تمام الساعة التاسعة صباحاً يمرون خلالها بعدة اختبارات بحضور اللجنة العليا المشكلة من وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصرى لكرة اليد، شهد افتتاح مركز دسوق للتايكوندو حضور فريق تنس الطاولة من البراعم لدعم فريق التايكوندو الجديد بدسوق وبحضور المشرف العام على المشروع القومي، ومحمد مرسي مدير إدارة شباب دسوق، والدكتورة شروق رفعت، المعد النفسي والمدير التنفيذي لنادى دسوق الرياضى .